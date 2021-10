NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Mark Fielding nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen je Aktie für den Industriekonzern vor. Er begründete diese vor allem mit Steuer- und Währungseffekten sowie anderen strukturellen Einflüssen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 11:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2021 / 11:41 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.