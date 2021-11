NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Im Bereich Digital Industries Software des Technologiekonzerns sei der Übergang zu Cloud-Angeboten gut gestartet, was das Wachstum und die Margen antreiben sowie die Volatilität verringern sollte, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aussagen von Branchenchef Tony Hemmelgarn auf einer Themenkonferenz von JPMorgan hätten zudem die Führungsstellung im weltweiten Automations- und Industriesoftwarebereich untermauert./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2021 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2021 / 23:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.