NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens anlässlich der anstehenden Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Eine Reihe von Investoren befürchte, dass der Technologiekonzern zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht seine Unternehmensprognosen nach oben korrigieren werde, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des jüngsten Kursrückgangs und des zunehmenden externen Gegenwindes seit dem letzten Quartalsbericht reicht es seiner Meinung nach aber aus, wenn Siemens seine operativen Ziele lediglich bestätigt. Derweil würden die Aktien im Branchenvergleich derzeit mit einem historischen Abschlag gehandelt./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 14:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2022 / 14:03 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.