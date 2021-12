NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Underperform" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Er sei sehr angetan vom Ziel des neuen Vorstandschefs Roland Busch, Siemens zu einem "fokussiertes Technologieunternehmen" zu machen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Montag vorliegenden Studie. Er frage sich allerdings, ob die Hauptursachen für die immer noch schwache Leistung, nämlich ineffiziente Konglomerate, ein Übermaß an Technik auf Kosten der Wirtschaftlichkeit sowie eine unzureichend dezentralisierte Verantwortlichkeit, sich änderten. Er gehe nicht davon aus./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 00:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / 07:12 / UTC



