HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Signify nach einer Investorenveranstaltung von 33 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar seien Wachstumshoffnungen bei dem Lichttechnikspezialisten illusorisch in bis 2022, doch die sich fortsetzende Kontraktion des Lampengeschäfts werde immer geringeren Einfluss haben, da der Bereich schrumpfe, schrieb Analyst Trion Reid in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Aktienbewertung sei weiterhin attraktiv und der freie Barmittelfluss und dessen Nachhaltigkeit beeindruckend./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / 06:22 / GMT

