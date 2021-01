NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Signify von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die finalen Zahlen des Lichttechnik-Anbieters seien im Rahmen der zuvor veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Fokus hätten nun der Ausblick und die Spartendetails gestanden. Das Kursziel passte er leicht wegen verbesserter Nettoschulden an./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2021 / 15:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2021 / 15:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.