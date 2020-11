HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen von 83 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Bei dem Chipzulieferer habe es Licht und Schatten gegeben, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe sich der Absatz an Waferfläche besser als erwartet entwickelt, wobei sich der anhaltende, durch die Corona-Pandemie beschleunigte Trend zur Digitalisierung und die ersten Erholungsanzeichen der Automobilindustrie als vorteilhaft erwiesen hätten. Andererseits seien von den Corona-bedingten Verschiebungen des Produktmix und negativen Währungseffekten spu?rbare Belastungen ausgegangen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 15:16 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2020 / 15:19 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.