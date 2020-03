HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siltronic von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 71 auf 63 Euro gesenkt. Nach dem Kursrutsch seien die kurzfristigen Nachfragerisiken und das Überangebot im Markt besser eingepreist, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Belastungen durch die Coronavirus-Krise dürften den Waferhersteller hart treffen. Blicke man aber über 2020 hinaus, seien die Papiere nicht mehr zu teuer./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



