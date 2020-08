FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen für das zweite Quartal von 80 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da die auf die Autoindustrie ausgerichteten Chipkonzerne ihre Lagerbestände in der Corona-Krise aufgrund der Furcht vor Lieferengpässen aufgestockt hätten, könnte für den Wafer-Hersteller nun erst einmal Gegenwind erwachsen, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage müsse nun zunächst zu den Lagerbeständen aufschließen, die erst einmal verringert werden müssten./ssc



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 05:58 / GMT



