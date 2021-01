FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Siltronic von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 150 auf 145 Euro gesenkt. Die neue Offerte von Globalwafers für den Waferhersteller sei auf einem mehr oder weniger fairen Niveau angekommen, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Taiwanesen dürften die auf 50 Prozent gesenkte Annahmeschwelle wahrscheinlich erreichen. Unter 145 Euro könnten sie sich nun auch am Markt mit Aktien eindecken./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / 06:55 / GMT





