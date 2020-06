ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic nach starker Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 88,40 auf 92 Euro angehoben. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei beim Waferhersteller inzwischen nicht mehr so attraktiv, es sei vielleicht eine Pause angebracht, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen hob der Experte allerdings an./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 16:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



