ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic angesichts einer möglichen Übernahme durch Global Wafers von 85 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die vermeldeten Gespräche in fortgeschrittenem Stadium seien viele Szenarien möglich, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da frühere Deals innerhalb der Branche durchgingen, passte er sein Kursziel auf den Gebotspreis an./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / 17:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2020 / 17:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.