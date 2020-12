ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic nach Bestätigung der Übernahmeofferte von GlobalWafers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Kaufpreis von 125 Euro je Aktie in bar entspreche seiner Erwartung, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fragen gebe es aber noch vor allem bezüglich der Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent./ajx/knd/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 23:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2020 / 23:05 / GMT





