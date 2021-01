FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Siltronic von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 140 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Stephane Houri nach der Aufstockung der Übernahmeofferte durch Globalwafers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Anstieg der Papiere des Waferherstellers garantiere dies aber noch keinen Erfolg des Konzerns aus Taiwan. Er biete den Aktionären immerhin nur das aktuelle Kursniveau, so der Experte. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Siltronic-Papiere hält der Experte nicht mehr für attraktiv./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / 08:37 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2021 / 08:42 / MEZ



