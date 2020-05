HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Der Autovermieter sei in den Startlöchern für wieder anspringende Geschäfte - und dabei in einer besseren Position als seine direkten Wettbewerber, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass Sixt in den kommenden Quartalen wieder auf das Umsatzniveau vor der Krise zurückkehren kann - unter anderem dank der Expansionsstrategie außerhalb Deutschlands./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



