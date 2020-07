ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Von der Schweizer Großbank und dem Suchmaschinenbetreiber Google erhobene Marktdaten hätten ihre Zuversicht erhöht, dass der Autovermieter reduzierte Reiseaktivitäten durch Marktanteilsgewinne kompensieren könne, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Montag vorliegenden Studie. Reeh sieht sich damit in ihrer Auffassung bestätigt, dass im zweiten Quartal wohl der Tiefpunkt der Geschäftsentwicklung erreicht wurde./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2020 / 18:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.