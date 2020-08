NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen und gekapptem Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Viruskrise sei für den Autovermieter nach wie vor eine Belastung, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe aber auch gute Nachrichten: Unter anderem habe sich Sixt finanziell flexibler aufgestellt, senke die Kosten mit Potenzial für mehr und in puncto Flottenausdünnung sei schnell reagiert worden./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 14:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / 19:00 / ET



