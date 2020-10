HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die vorläufigen Kennziffern des im SDax notierten Autovermieters für das dritte Quartal seien besser als erwartet ausgefallen und zeigten eine bedeutende Verbesserung verglichen mit dem zweiten Jahresviertel, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Freitag vorliegenden Studie. In allen relevanten Märkten dürfte Sixt Marktanteile gewinnen./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 08:04 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 08:23 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.