FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Sixt nach Eckzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die überraschend geringen Umsätze im Auftaktquartal hält der Analyst Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie nicht für ein großes Problem. Im aktuelle Krisenumfeld sei die Prognosequalität ohnehin gering. Lobend hob er derweil das gute Kostenmanagement des Autovermieters hervor./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 06:14 / GMT



