HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Für den Sommer deute sich eine starke Reisesaison an und der Autovermieter dürfte deutlich von der Nachfrageerholung profitieren, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz aktueller Lieferengpässe dürfte der Konzern in der Lage sein, für die wichtige Saison ein erstklassiges Angebot zusammenzustellen./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 08:18 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 08:22 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.