FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt angesichts eines geplanten Verkaufs der Anteile an Sixt Leasing von 104 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Dirk Schlamp hält es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für eher wahrscheinlich, dass der Autovermieter seine kompletten Anteile an der Leasingtochter losschlagen wird. Ein genannter Preis von 18 Euro je Anteil erscheine ihm attraktiv. Die Erlöse könnten dem Ausbau der Mobility-Sparte dienen. Fraglich sei eine Sonderdividende. Sein Modell für die im SDax notierten Sixt-Aktien macht er nun am Jahr 2020 fest - mit angepassten Parametern./tih

/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 16:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2020 / 16:32 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.