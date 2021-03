MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Sixt-Stammaktien von "Add" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 70 auf 100 Euro angehoben. Die meisten guten Nachrichten seien bei dem Autozulieferer bekannt und die Luft bei den Aktien nach starkem Lauf raus, argumentierte Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie für die Abstufung des Autovermieters. Kurse über 100 Euro seien ein Indiz für übertriebenen Optimismus./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / 11:54 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.