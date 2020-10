NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Snap nach Quartalszahlen von 28 auf 45 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Unternehmen hinter der Foto-App Snapchat habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das in Aussicht gestellte Umsatzwachstum sollte sich zwar im vierten Quartal moderat verlangsamen, liege aber immer noch über den vorherigen Erwartungen/gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 00:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 00:45 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.