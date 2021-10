LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Societe Generale von 23 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Omar Fall passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für französische Banken vor der Berichtssaison zum dritten Quartal an. Die Erträge im Kapitalmarktgeschäft entwickelten sich besser als gedacht und die Risikovorsorge sei niedriger als bislang angenommen./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.