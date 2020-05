NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Societe Generale nach Zahlen für das erste Quartal von 27 auf 21 Euro gesenkt, die Einstufung nach den Kursverlusten im Zuge der Corona-Krise aber auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Gewinnerwartungen für 2021 und 2022 vor allem wegen der schwächeren Entwicklung im Privatkundengeschäft der französischen Bank reduziert, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neuen Kostensenkungsziele des Managements habe sie noch nicht berücksichtigt, da hier in der Vergangenheit nicht immer voll geliefert worden sei. Sollten die Ziele nun erreicht werden, hätten ihre Gewinnschätzungen Luft nach oben./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 21:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 00:15 / BST



