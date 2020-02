NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Societe Generale nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Ertragsentwicklung sei stark gewesen und die harte Kernkapitalquote besser als erwartet, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marktschätzungen für den Gewinn je Akte dürften steigen. Sie sieht die positive Ertragsdynamik noch nicht vollständig eingepreist. Auch die Möglichkeit weiterer Aktienrückkäufe sei noch nicht berücksichtigt./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / 07:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.