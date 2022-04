NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Societe Generale nach dem angekündigten Verkauf des Russland-Geschäfts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analystin Delphine Lee wertete die Transaktion in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf die Kapitalbasis der französischen Bank als neutral. Zwar sinke die harte Kernkapitalquote, weil die Franzosen rund zwei Milliarden Euro auf ihre russischen Einheiten abschreiben müssten. Allerdings dürfte die Dividende für 2022 deutlich sinken./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 12:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 12:57 / BST



