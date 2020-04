NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Aktie von Societe Generale nach Bekanntgabe der Dividendenstreichung für 2019 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Angesichts der Viruskrise seien die gestrichenen Dividende und auch die ausgesetzten Ziele für 2020 keine Überraschung, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn es den Anschein habe, dass die französische Bank später im Jahr 2020 eine Dividende zahlen wolle, so hänge dies sehr davon ab, wie sich die Dinge entwickelten./ck/He



