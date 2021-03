HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Societe Generale von 12 auf 17 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Aussicht auf höhere Erträge dank steigender Kapitalmarktzinsen habe den Aktienkurs seit Jahresbeginn stark nach oben getrieben, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen an die Erträge der französischen Großbank seien jedoch zu hoch. Bei weiter steigenden Kursen rate er zu Leerverkäufen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.