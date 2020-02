ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Societe Generale nach Quartalszahlen von 24 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Im Handelsgeschäft habe die französische Bank die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie erhöhte er etwas, glaubt aber, dass durch den Schuldenabbau die künftige Ergebnisdynamik verglichen mit der Konkurrenz schwächer ausfallen werde. Auch liege die Dividendenrendite nun unter der des Sektors./ajx/jha/



