MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG nach einem Kapitalmarkttag auf "Add" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Dort sei der Übergang zu einem stärker aus Abonnements basierenden Geschäftsmodell einsichtiger geworden, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleiches gelte die jüngst angekündigten höheren Investitionen in Wachstum. Stützend seien auch Aussagen des Unternehmens zur Pipeline im ersten Halbjahr. Für den Software-Entwickler zeichne sich mithin eine Neubewertung ab./bek/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 16:06 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



