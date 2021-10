MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Software AG nach Zahlen zum dritten Quartal von 46 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Add" belassen. Die berichteten Gewinn- und Verlustzahlen hätten zwar leicht über den Konsensschätzungen gelegen, doch die wichtige Sparte Digital Business habe die Erwartungen lediglich erfüllt, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Buchungen im Digitalgeschäft hätten nicht beeindruckt. Er senkte seine Umsatz- und Margenschätzungen für die Jahre 2022 und 2023./ck/mis



