NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Software AG nach Zahlen von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe im Schlussquartal 2020 besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte zwar wegen vorgezogener Investitionen des Unternehmens seine Margenschätzung für 2021, hob aber die Prognosen für die kommenden Jahre an. Der nächste Kurstreiber für die günstig bewertete Aktie dürfte der Kapitalmarkttag am 23. Februar werden./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 04:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.