MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Software AG nach Eckdaten zum zweiten Quartal von 42 auf 36 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts der trüberen gesamtwirtschaftlichen Aussichten habe er seine Wachstumserwartungen für die Jahre 2023 und 2024 heruntergeschraubt, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl berücksichtige der Aktienkurs des Software-Herstellers bereits ein Rezessions-Umfeld, während die Wachstumsaussichten noch nicht eingepreist seien. Insofern ergebe sich für Anleger nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 14:49 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



