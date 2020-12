FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Software AG von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 39 Euro gesenkt. Analyst Martin Jungfleisch stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Frage, wann die Margen des Softwarekonzerns in Zeiten der Neuausrichtung auf Abo-Modelle die Talsohle erreichen werden. Der Strategieplan "Helix" komme nicht ohne Investitionen aus, was an der Profitabilität zehre./tih/gl



