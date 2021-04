HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Software AG nach Zahlen für das ersten Quartal von 30 auf 38 Euro angehoben, die Einstufung mangels Kurspotenzial aber auf "Hold" belassen. Analyst Andreas Wolf hob seine Gewinnerwartungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an. Die aktuell operative Entwicklung des Unternehmens biete zwar keine Kurstreiber für die Aktien, Kursrückschläge wären aber Kaufgelegenheiten. Deutlich nach oben gehen könnte es, sobald die Software AG einen operativen Wendepunkt erreiche./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.