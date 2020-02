ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Software AG nach dem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,40 Euro belassen. Dem Management sei es in London gelungen, Vertrauen für seine Wachstumsstrategie zu ernten, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der bislang durchwachsenen Erfolgsbilanz bleibe er vorerst bei seiner neutralen Einstellung. Sollte das Unternehmen allerdings wie versprochen liefern, könne sich der Wert der Aktie noch verdoppeln./kro/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 17:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.