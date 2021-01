ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Software AG nach Zahlen von 36,70 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Beste sei die Bestätigung des Umsatz- und Margenziels für 2023, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte das Management des Software-Entwicklers diese Ziele erreichen, dann seien die Aktien mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 auf Basis der Annahmen für 2023 günstig bewertet./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 04:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.