HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für Stabilus von 67 auf 58 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Angesichts steigender Preise für Rohstoffe seien die Prognosen des Autozulieferers für das Geschäftsjahr 2021/22 wohl zu ambitioniert, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Hersteller von Gasdruckfedern, hydraulischen Dämpfern und elektromechanischen Antrieben könne die höheren Kosten nur teilweise an die Kunden weitergeben./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 08:00 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 08:02 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.