NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan geht bei Stellantis besonders optimistisch in die Halbjahreszahlen am 28. Juli. Analyst Jose Asumendi setzte die Papiere des Autokonzerns in einer am Donnerstag vorliegenden Aktualisierung seines Ausblicks daher auf die "Positive Catalyst Watch". Die grundsätzliche Einstufung beließ er mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Overweight". Asumendi rechnet mit deutlich über den Markterwartungen liegenden Ergebnissen, insbesondere einer deutlich höheren Marge. Die Preisdisziplin des Konzerns und die Verbesserungen der Marke Fiat würden weiter unterschätzt, so der Experte./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 19:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 00:15 / BST



