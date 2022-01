NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Stellantis mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 17 Euro in die Bewertung aufgenommen. Synergie-Effekte erschienen realistisch und die Elektrifizierung treibe die Margen langfristig an, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der zunehmende Wettbewerb in den USA bereits ihm aber Sorgen. Er bevorzugt die Papiere des Hauptrivalen Volkswagen ./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / 11:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 11:31 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.