NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Mit dem eingetrübten Branchen-Stimmungsbild unter Investoren und vermutlich weiteren Produktionskürzungen sei es nur schwer ratsam, bei der Aktie einzusteigen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne Anzeichen für eine bessere konjunkturelle Situation rät er dazu, an der Seitenlinie zu bleiben./tih/he



