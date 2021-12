ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 41,50 auf 45,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterkonzern sollte von starken fundamentalen Trends wie Fahrassistenzsysteme und Elektromobilität profitieren, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Abhängigkeit von der Smartphonebranche und insbesondere Apple dürfte 2022 aber ein Bremsklotz sein./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.