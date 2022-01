NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" belassen. Ungeachtet der deutlich positiven Eckdaten des Halbleiterkonzerns bleibe er vorsichtig gestimmt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Denn seine Sektordaten deuteten darauf hin, dass der Zyklus seinen Höhepunkt erreicht hat. Solange die Endnachfrage und die Verkaufspreise nicht wieder stiegen, sei nun die Zeit für Gewinnmitnahmen gekommen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2022 / 19:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.