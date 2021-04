ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Quartalszahlen von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Achal Sultania erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Umsatz und den Gewinn je Aktie bis 2023. Der Hersteller von Halbleitern sei in der Branche weiterhin gut positioniert für ein überproportionales Wachstum. Derweil bewege sich die Bewertung wieder auf einem attraktiven Niveau./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 04:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.