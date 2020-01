NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics anlässlich der zuletzt starken Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Auf kurze Sicht hätten die Aktien des Halbleiterherstellers unter allen von ihm beobachteten Branchenkonzernen weiterhin das größte Potenzial für eine Erhöhung der Markterwartungen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem deute die Umsatzentwicklung auf starkes Wachstum in den Jahren 2020 und 2021 hin, ergänzte Deshpande mit Blick auf zu erwartende Neuaufträge. Insofern könnten die Aktien weiter aufwerten./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.