NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics nach einem angehobenen Umsatzausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der starke Ausblick basiere zwar auf guten Geschäften mit Chips für das neue iPhone 14 sowie einer starken Nachfrage der Autobranche und der Industrie, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings horteten viele Unternehmen wegen des langen Chipmangels mittlerweile auch die Elektronikbauteile. Ab dem Schlussquartal könnte daher ein Lagerbestandsabbau drohen, der die Chipnachfrage belasten würde./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 01:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 01:59 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.