HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker nach vorläufigen Zahlen von 9 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach diesen erhöhte Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Annahmen für den operativen Gewinn (Ebit) der Geschäftsjahre 2022/23 und 2023/24. Grund seien voraussichtlich geringere Belastungen durch steigende Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten als ursprünglich angenommen./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.