HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für Süss Microtec vor den Quartalszahlen von 38 auf 36 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle Aufmerksamkeit dürfte sich auf den Auftragseingang beim Halbleitertechnik-Zulieferer richten, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit durchwachsenen Resultaten, denn der hohen Nachfrage stünden die Lieferkettenprobleme und die Lockdowns in China gegenüber. Der Experte kürzte seine Margenannahmen, die Aktie preise den Gegenwind aber bereits ein./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 08:02 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 08:02 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.