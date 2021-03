FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Süss Microtec auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 30 Euro belassen. Die Chipindustrie als Motor der technologischen Entwicklung bleibe auf Wachstumskurs und gewinne strategisch an Bedeutung, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Um technologisch auf dem neuesten Stand zu bleiben und die Kostenstrukturen zu optimieren, nehme das Übernahmekarussell in der Branche Fahrt auf. Das Halbleiterunternehmen Süss Microtec sei dabei als Übernahmekandidat interessant. Denn nach der seit Jahren anhaltenden Konsolidierung in dem Sektor du?rften nun auch allmählich die Ausru?ster zum Ziel werden./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 14:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 15:08 / MEZ





